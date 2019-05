PHOTOS - Etats-Unis: Aïssata Tall Sall s’affiche toute heureuse avec ses jumeaux

Sur sa page Facebook, Aïssata Tall a partagé ces images où la voit heureuse entourés de ses enfants dont ses jumeaux Mouhamed et Moussa. Ces derniers viennent de passer leur graduation après de brillantes études à l'université de Caroline du Nord "UNC ", une des plus grandes aux États-Unis, en business management et en Finances.



« Je rends grâce à Allah SWT d'avoir vécu ces moments si importants dans la vie d'un enfant pour la maman que je suis. Je remercie mon mari Issa qui tant fait pour leur éducation, Clédor, leur frère aîné qui les a suivis et encadrés ainsi que leur soeur Fatima et son mari Pape Ahmeth, qui ont fait le voyage avec moi.



Ma gratitude infinie à tous ceux qui ont contribué à leur éducation scolaire, coranique et universitaire et plus particulièrement, à mes deux parents, ma défunte mère et mon père à qui nous souhaitons une plus longue vie de piété, de droiture et de grâces et plus particulièrement, à mes frères et soeurs. Qu'Allah SWT dans sa grande générosité les récompense tous à hauteur de leurs bienfaits », écrit la présidente du mouvement « Oser l’avenir ».