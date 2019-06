PHOTOS - La station Shell de Koungheul attaquée...

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir pointé une arme sur l'agent de sécurité présent sur les lieux, nous raconte un témoin, ils ont emporté la caisse du pompiste et de la boutique « Select» et une voiture 4X4 d'un Malien.



En partant, ils ont emporté une somme d'argent et une voiture. Mais ce qui est bizarre dans cette affaire digne d'un film de gangsters, est que les malfaiteurs d'un nombre de huit personnes encagoulés étaient dans pick up. Ils ont blessé deux personnes.



Selon les témoignages recueillis, les bandits ont attaqué la station vers 2 heures du matin et blessé deux personnes



Nous y reviendrons !!







