PHOTOS: Lalla Salma du Maroc réapparait enfin, après de très longs mois d'absence ! Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 11:35 | | 0 commentaire(s)| La Princesse Lalla Salma aurait été aperçue, ce mercredi 23 octobre, dans l'enceinte du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, situé à Rabat.



Souvenez-vous, en février dernier, elle n'était pas là pour recevoir le prince Harry et Meghan Markle lors de leur visite officielle au Maroc. Le couple avait heureusement pu compter sur l'accueil chaleureux du souverain du royaume chérifien, sur celui de ses sœurs et de son fils, Moulay-el-Hassan, également.



Le Figaro insistait d'ailleurs à l'époque sur le fait que la princesse Lalla Salma n'était plus apparue en public depuis 2017.

Les rumeurs vont bon train au sujet de cette absence remarquée. Certains affirment qu'elle a divorcé du roi. Pour le moment, en tout cas, rien n'a été officialisé de ce côté là.



Et sa réapparition, ce mercredi 23 octobre, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, à Rabat, ne va pas aider ceux qui cherchent à tout prix à démêler le vrai du faux.



C'est le site Bladi.net qui relaye l'information. La belle rouquine aurait admiré une exposition "organisée par l’Institut du Monde arabe, en partenariat avec l’Académie du Royaume du Maroc".



La superbe princesse qui inquiète beaucoup était, à en croire nos confrères "accompagnée du Directeur du Musée Mohammed VI, Abdelaziz El Idrissi, et de Mehdi Qotbi, Président de la Fondation nationale des Musées". Du beau monde qui, selon toute logique, connaitrait bien sa Majesté.



Si tout le monde au Maroc scrute ou presque, la moindre de ses actions, il est aussi et surtout indiqué qu'elle s'apprête à reprendre son rôle dans l'univers associatif du pays. Une preuve supplémentaire qu'elle n'a finalement pas été totalement écartée.











