PHOTOS. Les secrets du costume vert de Brigitte Macron au Sénégal

Brigitte Macron est au Sénégal pour quelques jours, accompagnant son mari Emmanuel Macron en visite d'Etat. Comme toujours, la première dame a choisi avec minutie sa garde-robe pour le voyage . Souvent, elle adapte les couleurs de ses vêtements aux symboles ou aux drapeaux des pays dans lesquels elle se rend.



Ça a été le cas pour la Chine où Brigitte Macron s'est présentée vêtue de rouge et de doré (couleurs hautement symboliques dans l'empire du milieu). Elle a joué la même carte du côté de la Tunisie, il y a quelques jours, en s'y rendant vêtue de rouge et de blanc, les deux couleurs du drapeau national. Cette fois-ci, elle a laissé de côté le rouge. Peut-être en était-elle un peu.

Il lui reste donc le jaune et le vert, présents dans le drapeau du Sénégal. Le jaune, très peu pour Brigitte Macron qui affectionne les couleurs classiques . Il ne reste donc que le vert. Parfait pour la première dame qui n'a que peu de pièces de couleur verte mais qui a néanmoins un joli tailleur pantalon dans les tons sapin (ce n'est pas vraiment le même vert que le drapeau mais ça fait l'affaire). Elle l'avait porté lors de sa visite de l'école de la Légion d'honneur, le 17 janvier dernier. Une visite discrète qui lui permettait de le reporter seulement quelques jours plus tard.

C'est donc parée de ce costume et d'une chemise blanche très sobre que la première dame s'est avancée dans les rues de l'île de Gorée où elle a enchaîné les visites.



Dans la même journée, Brigitte Macron s'est rendue dans une école, au musée de l'esclavage où elle a laissé un mot dans le livre d'or, dans un marché où elle s'est prêtée au jeu des selfies et des serrages de mains en pagaille.



Puis, elle est aussi allée rendre visite à la mère de Léa Seydoux, Valérie Schlumberger qui confectionne des accessoires (coussins, sacs, ...) avec les tissus de l'artisanat local. Tout au long de ce marathon, la tenue de la première dame est restée impeccable, très chic évidemment et apparemment confortable.

