PHOTOS-Liliane, la fille de Dj Edouardo, une vraie bombe !

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juin 2020

Etudiante à Paris, la vingtaine révolue, Liliane Maroune plus connue sous le nom de Africancountess sur les réseaux sociaux est aussi modèle et a eu à travailler avec plusieurs marques. Fille de Dj Edouardo, Liliane a été sollicitée plusieurs fois dans beaucoup de clips notamment, « Intuition », « Comme si de rien n’était », « Seconde chance », de Dadju. Elle est également dans le clip de Waly Seck « I'm in love » …La ravissante jeune femme est très suivie sur Instagram, Facebook et autres…Appréciez !









