PHOTOS - Quand Emmanuel Macron se vexe pour une faute d'orthographe corrigée par son équipe

Du 24 au 26 août derniers, s'est tenu le G7, dans la ville de Biarritz. Pendant plusieurs jours, des médias des quatre coins du monde se sont intéressés à cet événement politique majeur, venu clore la fin des grandes vacances estivales. Ainsi, les caméras de CNews se sont rendues sur place, et ont pu filmer le sommet de l'intérieur, ainsi que ses coulisses. Un reportage diffusé mercredi 4 septembre à 21h sur la chaîne d'information en continu.



Il n'en fallait pas plus aux journalistes du Quotidien pour repérer trois scènes d'Emmanuel Macron à présenter aux téléspectateurs de TMC, jeudi 5 septembre. Sur l'une des séquences en question, on aperçoit le président de la République en train de relire l'un de ses discours pendant le G7. Assis sur un fauteuil, Emmanuel Macron prend la parole et demande à voix haute, s'il ne faut pas rajouter "peut être un 'S' à État et Gouvernement" dans l'une des phrases.



Plusieurs membres de son équipe prennent la parole à leur tour et répondent de plusieurs "non" très francs et pas vraiment hésitants. Résigné derrière sa feuille, Emmanuel Macron ne sourcille pas et lâche rapidement :"C'est bon !". Une séquence qui a beaucoup fait rire Yann Barthès et son plateau. "On n'avait jamais vu le Président vexé comme un pou", s'est exclamé le présentateur, avant de relancer la scène, dont on ne se lasse pas !