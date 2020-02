PHOTOS - Queen Biz s’offre un bolide de luxe pour son anniversaire

Une reine ne peut naître qu’en février. Et pour cause!!! Queen Biz qui ne saurait être hors de ce cercle restreint de privilégiés par dame nature sait comment se faire plaisir. Et pour cela, elle met lq barre haut. A l’occasion de son jour de naissance, l’artiste s’est acheté un nouveau véhicule. Et pas des moindres : une Range Rover. Fermez le ban…



Sur Facebook, Queen Biz a partagé sa joie avec ses fans et admirateurs : « Pour mon anniversaire, je me suis fait le plaisir de m’offrir ce bijou. Happy Birthday to me. Merci à tous ceux qui, depuis 00h, n’ont cessé de m’envoyer la même chanson, les mêmes prières, les mêmes vœux. Merci à tous ! »