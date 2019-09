PHOTOS - Voici Anna, la fillette de 2 ans décédée lors du naufrage aux îles de la Madeleine Une pirogue a chaviré aux îles de la Madeleine après les fortes pluies du lundi. Bilan provisoire : 4 morts et plusieurs blessés de nationalités différentes. 4 sénégalais, 6 Français, 2 allemands et un Bissau guinéen. Parmi les victimes, la jeune Anna (2 ans). La petite-fille était accompagnée par sa tante. Celle-ci devait retourner en France, ce mercredi 18 septembre. Elle a perdu ses papiers et sera vraisemblablement clouée au pays. Quant à la mère de la défunte, Aminata Gning, elle a été internée en hôpital psychiatrique. Elle est sous le choc de ce drame.

