PONTS ET CHAUSSÉES: L'ingénieur Pape Masseck Thiam honoré au Canada Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 13:53 | | 1 commentaire(s)| Son nom restera gravé dans la mémoire pour la postérité au Canada et en Afrique. Notre compatriote Pape Masseck Thiam, expert en ingénierie, a été élu meilleur ingénieur professionnel au Canada pour ses recherches et son leadership dans le domaine de la géotechnique. Une première pour un Africain au Canada depuis 100 ans.



Le titre de meilleur ingénieur professionnel au Canada sera décerné, cette année, au jeune Pape Masseck Thiam, chercheur d’origine sénégalaise et expert en ingénierie des chaussées.



Décerné depuis une centaine d’années par l’Association canadienne des transports à un ingénieur de moins de 35 ans, notre compatriote est le premier africain à décrocher cette distinction. Dans le document qui nous est parvenu, l’ingénieur Pape Masseck Thiam a été nominé par ses pairs pour sa contribution exceptionnelle et ses recherches effectuées dans le domaine de la géotechnique. Son leadership en ingénierie a été également un facteur déterminant, a-t-on indiqué.



M. Thiam qui recevra son prix le 27 septembre prochain, à l’occasion de la conférence de l’Association canadienne du transport à Halifax, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil de l’Université de Laval et d’une maîtrise en géotechnique routière de la chaire de recherche i3c. Il a également une maîtrise et un certificat Pmp en gestion de projets d’ingénierie civile de l’école polytechnique de Montréal. Il est présentement chercheur responsable de projets en géotechnique routière dans une firme privée.



Notre compatriote est un expert en litige au palais de justice de Montréal et formateur. Il est également membre de plusieurs associations professionnelles et comités techniques à l’échelle nationale et internationale. M. Thiam est l’auteur de plusieurs publications et articles scientifiques dans différents domaines de l’ingénierie des routes.



(avec Le Soleil)



