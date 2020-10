Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici PORTRAIT D'UN MÉDECIN: Dr. Fatimata Bintou Sall Rédigé par leral.net le Mardi 6 Octobre 2020 à 22:31 | | 0 commentaire(s)| "Fabi" Sall est née à Dakar d’un père Haal Pular et d’une maman Lebou, qui l'ont choyée.

Son cursus scolaire a commencé à Madibso puis à Hamo IV où elle a obtenu le CFEE en 1998. Elle décrocha son Baccalauréat S1 Mention Assez-Bien au Lycée Thierno Saidou Nourou Tall et s'oriente vers sa passion: La Médecine.



Major du concours d’internat de médecine en Décembre 2011, Fabi vit un dilemne: le choix entre l’hématologie clinique et la biologie.

Elle commence l'internat en Hématologie Clinique, mais deprime devant la détresse des patients souffrant d’hémopathies malignes.

Le sentiment d'etre inefficace la gagne, elle se réoriente vers la biologie où elle fait des recherches et s'épanouit. Le sourire est vite retrouvé. Elle adore l'équipe du laboratoire d’Hématologie de l'hôpital Aristide le Dantec.



Sa thèse de Médecine soutenue en 2014, Docteur Sall boucle son Master de recherche d’Hématologie Biologique et son diplome d'etude de spécialisation de Biologie Clinique.



Elle enchaîne par un stage de recherche à Paris, au bout duquel un sujet de thèse pour un doctorat de sciences (PHD) lui est proposé. Actuellement en dernière année de thèse, Fabi accumule les formations complémentaires approfondies dans divers domaines de l’hématologie.



A 15 ans post baccalauréat, " ça suffit maintenant doyneu seukk jangg'naa ba soneu ", dit-elle. Elle veut rentrer au bercail et participer au développement de l’Hématologie et de la Recherche au Sénégal.



Des expériences sociales l'ont forgées: déléguée à la faculté, pendant 3 ans, elle a decouvert le Sénégal des profondeurs à l'occasion des campagnes médicales.



La perfection n’est pas de ce monde, elle se dit pleine de défauts mais se soigne. Cet amoureuse de lecture, pratique du sport et adore passer du bon temps avec sa famille et ses amis.



Très spirituelle et attachée à la religion, Faby aime rendre service, partager ses connaissances et se sentir utile pour l’humanité.



Ce qu'elle déteste le plus, c’est causer du tort à autrui.



Ses ambitions pour la médecine de son pays sont immenses, que Dieu lui prête une santé physique et mentale pour les realiser.



Déloussil, sa rew sokhla'nala Docteur.



