PORTRAIT D'UNE FEMME BATTANTE: Zaynab Sangaré, DG de Smily Agency, passionnée de nouvelles découvertes, de créativité et d’innovation

La vie est un combat, semble comprendre la jeune fille, Zaynab Sangaré. Très enthousiaste et réfléchie, la diplômée en Management/ Communication et gestion des entreprises a débuté sa carrière dans le secteur aéronautique. Malgré son jeune âge, elle est aussi, diplômée aux métiers d’escale et tant d’autres formations de renforcement de capacités en sciences politiques et économiques.

Ambitieuse et très motivée dans ses engagements et choix de vie, Zaynab Sangaré développe une forte implication dans l’humanitaire, le social et la vie associative.

Elle incarne la créativité et l’innovation en personne, très dynamique elle est perfectionniste jusqu’au bout du doigt d’où son caractère de femme exigeante.

Elle se dénomme « impacteuse » plutôt qu’influenceuse malgré son influence dans beaucoup de domaines d’activités.



Zaynab plus connue sur le prénom Princess, avec son ouverture d’esprit et son commerce facile a toujours, manifesté un désir d’être en contact avec le monde extérieur. Elle est décrite comme étant une jeune fille dévouée, déterminée à remplir avec vaillance ses tâches quotidiennes. Une réalité, l’obligeant à s’engager avec passion au métier de journalisme. Très disponible, Zaynab se donne de manière permanente les moyens d’aider les femmes et jeunes entrepreneurs en quête d’un mieux-être pour le développement et l’engagement citoyen.



La brave jeune fille, refusant de céder à la facilité aime entreprendre. En 2014, elle était initiatrice et Directrice générale de l’agence de communication et événementiel, Smily agency qui engage des centaines de jeunes dans l’événementiel professionnel, institutionnel, elle est présidente membre et fondatrice d’une dizaines d’associations au Sénégal Malgré son jeune âge, Zaynab est co-leader de la commission Partenariat et sponsoring de Jeader et chargée de communication de l’association des Jeunes leaders pour l’innovation et le développement. En même temps, elle est coach-conseillère pour l’association Santé Mobile.

Zaynab, très ancrée dans les réalités actuelles de l’évolution mondiale, se bat pour la promotion de l’entreprenariat, de l’innovation, de la créativité, de l’éducation des filles, de la gestion de l’hygiène menstruelle,de l’engagement citoyen et de la promotion de la politisation de la jeunesse et des femmes.

Faisant de son option ou de ses choix, un sacerdoce de vie, elle promeut en permanence les valeurs patriotiques des femmes et de la jeunesse. « Zaynab est heureuse, lorsqu’elle aide des personnes démunies », témoigne-t-on.



Rendant des services de manière désintéressée, Zaynab Sangaré a toujours, un pied dans l’événementiel depuis le bas âge. Connue pour sa générosité légendaire, elle distribuait au pied de l’avion présidentiel des fleurs aux hôtes de prestige de la République. Courte de taille, regard inquisiteur et intimidant, elle a toujours, le sourire au visage avec une mine radieuse. Certainement, une déclinaison de sa générosité et de son patriotisme. Très enthousiaste, Zaynab reste une incarnation de la téranga sénégalaise.



La jeune entrepreneuse, une fille de son temps est très active dans les réseaux sociaux sur différents pseudos, « digital woman » et « empowering woman », « empower the community ». Elle se voit et se prénomme Impacteuse.



Ainsi, des proches accrochés, trouvent en elle, une jeune Dame d’une très forte personnalité. Avec son esprit assez insatiable des découvertes, Zaynab Sangaré a pris un autre choix de carrière additionnelle. Depuis 2 ans, elle évolue dans le milieu journalistique sénégalais, particulièrement dans le domaine de l’audiovisuel. Faisant ses débuts à Seneinfos en tant que présentatrice-reportère, Zaynab y animait une émission, intitulée « Minute interview ». Suivant sa marche de progression, elle a atterri en février 2020 au Groupe Leral comme Journaliste Reportère et Présentatrice d’émissions TV.



Depuis lors, Zaynab apparaît sur le petit écran télé de Leral Tv avec d’excellents reportages sur le couvre-feu, les impacts du Covid19 dans les milieux ruraux (Diamniadio - Khombole- Guéréo - Poponguine -Réfane -Soune Sérère - Mbour - Diass -Ndayane ...), les occupations anarchiques du littoral sénégalais....





Dans ses concepts de débats et interviews, Zaynab Sangaré s’impose et aspire à jouer les premiers rôles dans le milieu audiovisuel. Son idéal, prévient-on, est d’apporter la bonne information en temps réel autour d’un débat constructif, productif et positif sur des émissions comme FEMME’ACTU’ELLE et COM’POLITIQUE

.

Bravo femme battante !

Zaynab Sangarè, Journaliste à Leral.net/ Directrice Smily Agency Www.smilyagency.com, Coordination Logistique-Partenariats/Sponsoring Jeader +221776786331



