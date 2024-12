PRIX « 𝐀𝐅𝐈𝐒 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚'𝐬 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐁𝐫𝐨𝐤𝐞𝐫 » : Invictus Capital & Finance SA nominée

Malick NDAW, Envoyé spécial à Casablanca C’est le cas de la SGI (Société de gestion et d’intermédiation) Invictus Capital & Finance SA , qui est nominée pour le prestigieux prix « 𝐀𝐅𝐈𝐒 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚'𝐬 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐁𝐫𝐨𝐤𝐞𝐫 » à l'occasion de l’évènement de l’AFIS.C’est déjà une formidable récompense pour cette SGI sénégalaise qui a été la dernière à s’installer sur la place de Dakar (Sénégal). En effet, Invictus Capital & Finance e st une Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) détenue par des privés sénégalais, agréée par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREMPF). Elle a pour objet d'accompagner les entreprises, les gouvernements, les collectivités, les institutionnels financiers et les particuliers à travers des services financiers adaptés.Cette nomination reflète l’engagement de la société à structurer des solutions financières innovantes et stratégiques, avec un impact significatif sur le développement économique et sociétal de l'Afrique.L’AFIS « Africa's Best Broker » récompense l'acteur financier qui a réalisé une opération financière de haut niveau remarquée pour sa structuration, sa dimension stratégique et son impact sociétal. Ce prix récompense l'excellence opérationnelle, l'innovation et la vision du secteur financier africain.





Source : L'AFRICA FINANCIAL SUMMIT (AFIS) ce n'est pas que des débats, c'est aussi un cadre de reconnaissance et d'encouragements aux entreprises et individus qui ont fortement contribué à la croissance du secteur financier africain.

