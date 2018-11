PRIX D’EXCELLENCE DJOLOFFACTU.COM : Les meilleurs élèves de la commune de Mbeuleukhé honorés

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Novembre 2018 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

Les deux meilleurs élèves de chaque classe des différents établissements de la commune de Mbeuleukhé, de l’élémentaire au lycée en passant par le collège, ont été récompensés devant leurs camarades, amis, parents et professeurs avec le Prix d’excellence Djoloffactu.com qui est à sa huitième (8ème) édition. Les établissements coraniques et la Case des Tout-petits n’ont pas aussi été laissés en rade par le promoteur.

Un fois n’est pas coutume et le Prix d’excellence Djoloffactu.com fait son petit bonhomme de chemin avec sa huitième (8ème) édition. Ce, pour cultiver l’excellence chez les élèves de la commune de Mbeuleukhé dans les différents établissements allant de l’élémentaire au lycée en passant par le collège.



«La distribution des récompenses aux élèves les plus méritants a depuis longtemps été employée pour inciter au challenge, moteur de l’excellence dans les différents établissements de la commune de Mbeuleukhé», relève Daouda Diaw, promoteur du Prix d’excellence Djoloffactu.com.



Ainsi, les deux meilleurs de chaque classe ont été récompensés devant leurs camarades, amis, parents et professeurs. «Cette distinction, bien davantage qu’une compétition contre les autres, c’est une compétition avec vous-même que vous avez engagée», précise Daouda Diaw. Qui ajoute : «Faire une telle expérience à votre âge, c’est graver au plus profond de vous-mêmes, des valeurs qui vous accompagneront toute votre vie que sont le courage, la ténacité, la discipline, le goût du savoir et le partage de ce savoir».

Le Lycée de Mbeuleukhé, premier dans le département

«Toutes nos attitudes et aptitudes doivent être exclusivement orientées vers la quête permanente du savoir qui est un chemin douloureux et exaltant parce que parsemé d’obstacles, de privations et de défis», relève Massamba Diaw, porte-parole des récipiendaires, par ailleurs élève en Terminale L2. Pour lui, l’excellence est une volonté, un défi, un travail soutenu par l’action mais elle n’est pas un don. «Pour ce faire, refusons l’absentéisme, l’indiscipline, la tricherie, la violence, l’attentisme et les frivolités. Engageons-nous dans la dynamique de l’excellence qui exige dévouement, rigueur, discipline, persévérance et ambition», lance Massamba Diaw.



De surcroît, la distribution des prix d’excellence impacte positivement dans les résultats des élèves de la commune de Mbeuleukhé aux examens du Baccalauréat et du Brevet de fin d’études moyennes (Bfem) dans le département de Linguère. «Au baccalauréat, le lycée de Mbeuleukhé s’est classé premier parmi les lycées à option française dans le département de Linguère avec un pourcentage de 50% et deux mentions. Au Bfem, le lycée a obtenu un pourcentage de 74, 45% soit un gain de 5.45 par rapport à la session précédente», indique Cheikh Diouck, proviseur du lycée de Mbeuleukhé.



La cérémonie de récompense des meilleurs élèves des établissements de la commune de Mbeuleukhé a été présidée par le sous-préfet de l’arrondissement de Yang Yang Abou Mangane avec la présence effective de l’inspecteur de l’Education et de la Formation (IEF) du département de Linguère, du maire de la commune de Mbeuleukhé, Aliou Dia, les autorités religieuses, le corps professoral ainsi que les parents d’élèves qui ont tous magnifié l’engagement remarquable du promoteur des prix d’excellence Djoloffactu.



A en croire le maire l’honorable député Serigne Aliou DIA et par ailleurs Haut Conseiller des Collectivités territoriales, « c’est une chance pour une commune, comme celle de Mbeuleukhé, d’avoir un fils comme Daouda DIAW, un jeune engagé, discipliné et qui a le sens de la responsabilité ». L’IEF embouche la même trompette et promet de s’engager aux côtés des infatigables défenseurs de l’éducation comme ce fils du Djoloff.

Cette initiative a été soutenue par des fils de Mbeuleukhé et des structures comme le ministère de l’éducation nationale à travers ses services décentralisés, le ministère de la culture, la fondation Konrad Adenauer, la compagnie de jouets Alyfa, le cabinet Estudiantis spécialisé dans l’orientation des étudiants, l’école d’excellence Amaschool, l’Ong Alkhayria. Cette dernière, fondée par les fils du vénéré Serigne Abass Sall de Louga, avec une forte délégation, a pris part à cette cérémonie de remise de Prix d’excellence.

La 8e édition eu lieu à la place publique Momar Talla Niang, inaugurée la veille par le maire. Et c’est avec beaucoup de ferveur que les populations de la commune de Mbeuleukhé ont assisté en masse à cette cérémonie de remise des prix malgré l’effet de la chaleur accablante avec le soleil au zénith.

Saér Sy



D



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook