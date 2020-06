PROCES IAAF/Lamine Diack : "Je n’ai jamais demandé de l’argent pour financer la campagne électorale de 2012 j’ai juste dit..."

Lamine Diack est passé à la barre ce matin où il a nié avoir perçu des pots de vin pour financer la campagne électorale de la Présidentielle de 2012 au Sénégal, informe la Rfm.



« Lamine Diack a dit qu’il a accepté l’aménagement de la suspension des athlètes dopés pour deux raisons : Ne pas fuir les sponsors, sauver la santé financière de l’Iaaf et réussir l’autorisation du championnat du monde à Moscou », raconte ladite radio. Qui explique que cela veut dire que si Lamine Diack a opté pour cette solution contre les athlètes dopés ce n’est pas pour son enrichissement personnel.



Quid du financement de la campagne électorale, il a précisé que c’est au détour d’une discussion qu’on lui a demandé s’il ne voulait pas être candidat à la Présidentielle de 2012 au Sénégal. Sa réponse était, « qu’il pourrait l’être mais jute pour assurer la transition ».



Mais pour cela vous avez demandé 1, 5 millions d’euros à Valentin Valacknichev, lui demande la présidente du tribunal ?



’A l’ancien patron de la Fédération internationale d’athlétisme (Iaaf) de répondre : « Je n’ai pas demandé de l’argent j’ai dit simplement que pour gagner il faut 1,5millions ». Ce dernier n’a toujours pas dit s’il avait reçu ou pas la somme. La séance et suspendue jusqu’à 13h30.

