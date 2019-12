PROGRAMME DES 100.000 LOGEMENTS : LA SN-HLM ET LA SICAP VONT CONTRIBUER POUR 20.000 (MINISTÈRE) La Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM) et la Société immobilière du Cap-Vert (SICAP) ont pris l’engagement de construire chacune au moins 10 mille logements dans les prochaines années, soit au total 20 mille logements, en contribution aux 100 mille que le ministère de tutelle compte réaliser dans le cadre d’un programme d’habitat social, a-t-on appris des services dudit ministère.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Décembre 2019 à 10:20 | | 2 commentaire(s)|

Selon un communiqué parvenu vendredi à l’APS, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdou Karim Fofana s’est entretenu à ce sujet avec Mamadou Sy Mbengue, directeur général de la SN HLM, et son homologue Mamadou Kassé de la SICAP.

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a fait savoir que la plateforme d’inscription mise en place à cet effet a atteint "89532 inscrits à la date du 26 décembre à minuit".

"L’essentiel des demandeurs se situe dans la région de Dakar pour un total de 59109", précise le communiqué.

Il signale que le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique "va procéder lundi à Ziguinchor, au lancement de la campagne d’inscription manuelle, avec des formulaires à remplir et qui seront disponibles dans les préfectures, ainsi que les services régionaux et départementaux de l’urbanisme".

APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos