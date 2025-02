PROMOVILLES : Mission accomplie Astou !

« Nous n’avons pas souvent l’habitude de rendre hommage ou de féliciter nos managers. On attend beaucoup d’eux et on en oublie qu’eux aussi, sont à féliciter, à encourager, à motiver. Aujourd’hui, je voudrais rendre hommage à une dame, Astou Diokhané Sow.



Pour certains, ce nom leur est inconnu, et pourtant elle en a fait des réalisations très impactantes sur le quotidien des sénégalais, en tant que Coordonnatrice nationale de PROMOVILLES. Elle a sillonné tout le Sénégal avec ses équipes, pour rendre meilleures les conditions de vie des populations.



Les plus de 200 km de routes de PROMOVILLES, les 80 infrastructures scolaires dans les communes d’intervention, les réseaux d’assainissement des eaux pluviales dans les villes urbaines, les maisons des femmes, et j’en passe, c’est sous son leadership, avec une discrétion légendaire. Rigueur, professionnalisme, sens du respect des engagements et de la parole donnée, droiture, endurance, la caractérisent.



Vous pouvez avoir l’impression qu’il n’y a que votre dossier qui compte pour elle, tellement elle vous donne toute l’attention, l’écoute et le temps qu’il vous faut. Elle s’évertue chaque jour à transmettre ses mêmes valeurs à ses collaborateurs, sans se fatiguer, sans se décourager. Elle constitue un modèle pour ses collaborateurs.



Bravo Astou !



Au-delà de ses qualités professionnelles, elle est d’un humanisme extraordinaire, d’une générosité, d’une sollicitude, d’une compréhension, d’une discipline et d’un respect légendaires pour un manager. Elle a eu à initier et à participer activement à beaucoup d’activités sociales au profit de ses collaborateurs et de leurs familles. Elle a réussi à développer le concept de Famille PROMOVILLES. Elle ne manque jamais l’occasion de valoriser ses collaborateurs par des messages de félicitations, de motivation, d’encouragement, de reconnaissance.



Merci Astou !



Je te souhaite une très bonne continuation. Que Dieu continue de guider tes pas.



Bon vent Astou ! »



Ton ancienne collaboratrice Mme SECK