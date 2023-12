PS, AFP, Bess du Niak, PSD, PIT ! Ces alliés jugés encombrants, peu utiles, survivront-ils à la présidentielle de 2024 ? Alliés encombrants du l’Allaince pour la République, le Parti socialiste (Ps), l’Alliance des forces de progrès, (Afp), de Moustapha Niasse, Bess du Niak de Serigne Mansour Sy Djamil, le Pit de Mansour Sy, le Psd Jant bi de Mamour Cissé et...beaucoup d’autres partis et mouvements qui soutiennent Macky Sall, devenus ses alliés encombrants, vont-ils survivre à la présidentielle de 2024 ? "Tribune"

Alliés encombrants et sans grand apport pour l’Apr, le Ps, l’Afp, le Pit, etc., continueront-ils à exister après la présidentielle de 2024. ? Regroupés autour de Macky Sall, ces alliés encombrants du Président Sall sont devenus un fardeau qu’il a de la peine à supporter pendant les derniers moments de la fin de son mandat. À son arrivée au pouvoir en 2012, Macky Sall a préféré gouverner avec le soutien du Ps, de l’Afp, du Pit et d’autres formations, auxquelles se sont ajoutés, Bes du Niakk, le Psd, etc.



Aminata Mbengue Ndiaye qui peine à faire l’unanimité autour de sa personne, Moustapha Niasse dont la formation, Afp a connu plusieurs départs, le Parti de l’indépendance et du travail qui est au crépuscule de son existence, Bess du Niaak qui est en perte de vitalité, sont autant d’alliés de Macky Sall qui lui ont témoigé fidélité mais qui en vérité, ne lui sont d’aucun apport.



Au contraire, ils l’ont encombré durant tout son règne, l’empêchant de diminuer le train de vie de l’État et de servir certains responsables de son parti qui était avec lui pendant les années de braise.



En fait, en tant qu’alliés du président, les responsables de ces partis ont été bombardés à des postes qui ont augmenté le budget de l’État. Si Aminata Mbengue Ndiaye, Alioune Ndoye, Moustapha Niasse, Mansour Sy Diamil, sont avec Macky Sall, c’est pour participer à la gestion du pays pour ne pas dire au partage du pouvoir. Mais avec la présidentielle de 2024, continueront-ils à participer à cette gestion, au nom de partis politiques qui ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes.



Des partis politiques qui ont considérablement perdu du terrain



Malgré leur perte de terrain d’élection en élection, les alliés de Macky Sall n’ont jamais songé à quitter le camp présidentiel au motif que leur soutien à Macky est indispensable pour le développement du pays.



La réalité, c’est que tous ces partis ont fini par devenir un fardeau pour Macky Sall, qui a été obligé de prendre dans la part des postes qui doivent revenir à des responsables Apr, pour les servir. C’est cela qui est d’ailleurs à l’origine de la colère de certains responsables apéristes.













