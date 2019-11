PS : la nomination d’Alioune Ndoye ne passe pas Bruits de bottes dans les rangs du parti socialiste. Si plusieurs voix se sont élevées pour contester le maintien dans le gouvernement des mêmes personnes depuis l'élection de Macky Sall en 2012, notamment Serigne Mbaye det Aminata Mbengue, devenue présidente du HCCT, c’est la nouvelle nomination d’Alioune Ndoye au ministère de la Pêche qui fait le plus grincer les dents.

Selon la Tribune, plusieurs responsables de ce parti s’étonnent de l’entrée dans le gouvernement « d'Alioune Ndoye, resté longtemps sans assister aux réunions, au moment où ils se battaient en respectant les lignes directrices du Ps et de la coalition Benno, dans le gouvernement ». Les frondeurs ont promis de se faire entendre.

