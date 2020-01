PS: réunion du Secrétariat Exécutif et du Bureau politique aujoud’hui La Secrétaire générale du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye, a convoqué ce jeudi à 16h, une réunion du Secrétariat Exécutif National, élargie aux députés, aux Hauts conseillers et aux membres du Conseil économique, social et environnemental. Ce sera à la Maison du parti, à Colobane. Une réunion qui sera suivie de celle du Bureau politique samedi prochain. La vie du parti, la situation de la vente des cartes, l'évolution du processus de renouvellement, les perspectives d'activités d'animation, seront entre autres, les questions évoquées.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 07:18



