PSG : GROS COUP DUR CONFIRMÉ POUR LEONARDO, UN CADOR PASSE À L'ATTAQUE POUR PAUL POGBA !

Nouveau retour dans un ancien club pour Paul Pogba ? Non, ce n'est pas au Havre qu'il est pressenti, mais à la Juventus, là où il a joué entre 2012 et 2016, là où il s'est révélé aux yeux du monde entier, là où il a particulièrement brillé.



Selon la Gazzetta dello Sport ce matin, via Guillaume Maillard-Pacini, la Juve aurait entamé les discussions avec Pogba et lui aurait proposé un contrat 7,5 millions d'euros, annuel, portant sur trois ans, soit jusqu'en 2025, année où il aura 32 ans.

Autre détail, le club de Turin veut être averti au cas où d'autres concurrents rentreraient dans la danse. Il serait sage d'attendre les prochaines semaines avant de s'enflammer, mais le voir de nouveau jouer pour la Vieille Dame serait un sacré revirement de situation. Il est vrai que cette rumeur a déjà émergé ces derniers mois, mais la tendance était ailleurs, le PSG et le Real Madrid notamment. Nul doute cependant que ces deux mastodontes n'ont pas abandonné l'idée de le recruter, même si le club de la capitale espagnole semble avoir le regard tourné vers la jeunesse - Aurélien Tchouaméni notamment.