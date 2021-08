PSG: Le geste de grande classe de Sergio Ramos envers Lionel Messi

Sergio Ramos, qui était l’un des adversaires farouches de Messi pendant des années lors des Clasicos Real-Barça, sera désormais son coéquipier au Psg. L’espagnol lui a même adressé un message et fait une belle proposition.



D’après le quotidien espagnol El Pais, Ramos aurait même proposé à Messi et sa famille de loger chez lui plutôt qu’à l’hôtel, le temps que son nouvel équipier trouve une demeure dans la capitale française.



“Il pourrait rester chez moi pendant environ une semaine », a déclaré le défenseur de 35 ans sur Twitter. « Il peut trouver ses marques et se mettre à l’aise, je serais plus qu’heureux de le faire. »



« Qui l’aurait cru ? », avait écrit l’Espagnol sur une publication Instagram, souhaitant au passage la bienvenue à l’Argentin.



Messi séjourne actuellement à l’hôtel Le Royal Monceau où toutes les grandes recrues du PSG séjournent en attendant qu’elles trouvent un logement permanent. L’hôtel de l’avenue Hoch est juste à côté des Champs-Élysées et Ramos y était brièvement lorsqu’il a signé, mais il aurait déménagé dans sa propre maison dans le quartier de Neuilly-sur-Seine où vivent Angel Di Maria et Marquinhos.

