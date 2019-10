PSG - Marseille 4 buts à 0, deux doublés de d'Icardi et de Mbappé Le fameux clasico que tout le monde attendait hier au Parc des Princes, a bien vécu. Paris a consolidé sa place de leader en dominant l'Olympique de Marseille par un score sans appel de 4 buts à 0.

Le Paris Saint Germain pulvérise l'Olympique de Marseille sur le score de 4 buts à O grâce à des doublés d'Icardi à la 10e et à la 26e et Mbappé aux 32e et 44e min. de jeu.



C'était au Parc hier des Princes, il occupe toujours la place de leader avec un total de 27 points. Quant à l'Om, elle est reléguée à la 7e place avec 16 points.

