PSG - Mauvaise nouvelle: Idrissa Gana Guèye blessé

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2019 à 20:18 | | 0 commentaire(s)|

Arrivé cet été en provenance d’Everton, Idrissa Gana Guèye a mis tout le monde d’accord après quelques semaines seulement dans la capitale française. Avec lui, le PSG n’a toujours pas connu la défaite. Mieux, les Parisiens n’ont encaissé le moindre but lorsque le Sénégalais est présent sur la pelouse.



Mais, le club de la capitale française devra se passer des services du milieu de terrain sénégalais durant les prochains matches. En effet, Gana s’est blessé aux ischios-jambiers.



« Idrissa Gueye a ressenti une douleur aux ischios-jambiers et les examens pratiqués aujourd’hui, ont confirmé une contracture. Il sera absent les 10 prochains jours à l’entraînement », peut-on lire sur le communiqué officiel du club champion de France. Une mauvaise nouvelle vu les matches qui se profilent.



Le joueur sera donc absent pour le déplacement du PSG à Nice, puis pour le match de Ligue des champions face au Club Bruges. Gana Guèye pourrait également être court pour le Clasico face à Marseille. Un sacré coup dur après la blessure de Neymar la semaine dernière.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos