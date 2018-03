PSG / Real Madrid 1-2 : C. Ronaldo et Casemiro éliminent les Parisiens en 1/8èmes de finale 80'Casemiro (Real Madrid) pousse la balle au fond des filets!

Edinson Cavani (PSG) marque un but ! (71ème)

EUROPE: Ligue des Champions - Phase Finale - 1/8 de finale 2ème manche. Score du match aller: 1-3.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Mars 2018 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|

52' Cristiano Ronaldo (Real Madrid) marque un but ! Un joli centre le place en face-à-face avec le gardien. Il plante alors une tête dans le milieu du but.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook