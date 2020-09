PSG : l'émir du Qatar en pince pour Eduardo Camavinga Le jeune milieu de terrain du Stade Rennais qui découvre actuellement les Bleus, suscite les convoitises des plus grandes écuries européennes. Et son rayonnement n'a pas échappé à l'émir du Qatar. Ce dernier aimerait bien attirer le prodige rennais au PSG à l'avenir.

C'est un véritable soulagement au Stade Rennais qui a accompagné le choix d'Eduardo Camavinga (17 ans) il y a quelques jours. Courtisé par les plus grandes écuries européennes, le jeune milieu de terrain communiquait alors sur sa volonté de poursuivre l'aventure avec le club breton cette saison. Une décision qui a forcément été accueillie avec joie en interne.



Exit donc le Real Madrid mais aussi le Paris Saint-Germain. Du moins jusqu'à l'été prochain. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la formation rennaise, le joyau de Miconje devrait en effet encore cristalliser les intérêts madrilènes et parisiens à l'avenir. D'autant que le principal protagoniste, qui illumine l'entrejeu rennais depuis plusieurs semaines maintenant, vient d'être logiquement convoqué par Didier Deschamps en équipe de France pour les rencontres face à la Suède et à la Croatie.



L'émir du Qatar sous le charme de Camavinga



Mais l'avènement de Camavinga n'est pas passé inaperçu du côté du Qatar. Comme nous vous révélions récemment, la cote du futur international français ne cesse de grandir à Doha. Selon les informations du Parisien, l'intéressé aurait ainsi tapé dans l’œil de l'Emir Tamim ben Hamad Al Thani. A tel point que ce dernier aurait lui-même entamé les discussions avec l'un des représentants du joueur habitué à gérer les transferts dans le Golfe. Car le PSG ne peut passer à côté de l'étoile montante du football français, comme le fut jadis un certain Kylian Mbappé.



Le champion de France place dès à présent ses pions pour préparer une offensive d'envergure l'été prochain. Le club parisien sait qu'il lui sera difficile de retenir Neymar et Mbappé en 2021, et devra donc attirer de nouvelles figures de proues pour répondre à ses grandes ambitions. En parallèle, le Stade Rennais n'a toujours pas entamé les négociations pour une éventuelle prolongation. Le Parisien précise même que l'entourage du numéro dix breton n'aurait que modérément apprécié la sortie de Florian Maurice qui clamait sa satisfaction de voir rester Camavinga à Rennes, même si le club avait déjà tranché avant le joueur dans ce dossier. En attendant, Eduardo Camavinga devra confirmer ses belles dispositions du moment.

