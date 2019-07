PUDC- Commune de Keur Socé : Les populations attendent encore

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2019 à 19:33

La 2e phase du programme PUDC est attendue dans beaucoup de localités du pays. « La commune de Keur Socé avait bénéficié de la première phase du PUDC. Elle a reçu des machines à moudre et autres décortiqueuses etc. Il y avait des forges et l’électrification sur le programme, ainsi que la création de pistes rurales. Depuis 2014, 8 villages sont électrifiés, 9 autres villages ont reçu le piquetage et les autres sont dans l’attente », a constaté le Maire de la Commune de Keur Socé, Malick Ndiéguène sur les ondes de Sud FM.



D’après lui, il y a des manquements avec les réformes. Mais, promet-il, des corrections se feront pour plus d’impact avec la 2e phase du PUDC.



Leral



