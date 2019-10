PUMA: Remise de matériel aux services déconcentrés et services de sécurité de zones frontalières. Les services déconcentrés et services de sécurité de zones frontalières seront mieux outillés cet après-midi, à l'issue d'une cérémonie de remise de matériels dont des ordinateurs, des photocopieuses, des imprimantes, entre autres...Une cérémonie prévue à Diamniadio.

C'est une initiative de la coordination nationale du Programme de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA). Plusieurs outils de travail seront remis cet après-midi à des services déconcentrés et services de sécurité de zones frontalières.



Il s'agit de matériels de bureau et autres accessoires destinés à des services déconcentrés et de sécurité de zones frontalières pour le bon déroulement de leur travail. La rencontre est prévue à partir de 15 heures à la Sphère ministérielle B de Diamniadio, dans le département de Rufisque, précise notre source.



Ces équipements sont constitués d' ordinateurs, des photocopieuses, d'imprimantes, de boîtiers multi illumination, des jumelles monoculaires, de split et de motos, conformément aux demandes d’équipement formulées par les structures concernées dans la matrice d’actions prioritaires du programme.

