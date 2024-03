PUR: Le résumé du discours de Serigne Moustapha Sy

" Nous avons suivi de fond en comble tout ce qui a été effectué par Aliou Mamadou Dia et ses collaborateurs, et ceci depuis le début. La formule qui stipule que le meilleur gagne est de l'ordre du monde sportif. Nous, nous préférons, quelque soit le contexte, être les meilleurs. "



Ces propos sont du Président du PUR, présent aux côtés du candidat Aliou Mamadou Dia lors du meeting de clôture de la campagne dudit parti au stade Amadou Barry de Guediawaye. Il rajoute : " Aucun geste de piété ne saurait être élevé au dessus de ce que vous faites ici : chanter et danser au rythme d'une ambiance purement politique, parce que pour une cause noble, celle qui consiste à apporter votre pierre à l'édification d'un Sénégal meilleur."



Pour justifier de tel propos, il cite l'un des hommes qui a contribué de mains de maître à l'épanouissement politique des Senghoristes, pour ensuite avoir apporter des suggestions de haute portée jamais égalées, comme celle qui consistait à accorder une double nationalité aux sénégalais doublement colonisés que nous sommes. Serigne Babacar Sy, puisque c'est de lui qu'il s'agit, rétorque à un disciple qui ne cesse de sonner le glas, histoire de lui rappeler l'heure de la prière : "Je suis entrain de m'adonner à de la prière, parce qu'en besogne pour les destinées de ce pays."



De tels propos donnent un sens au fait que Serigne Moustapha Sy soit à la tête d'un mouvement spirituel-et donc à la fois religieux, politique et culturel.- A cela s'ajoute son parcours, preuve tangible qui justifie la légitimité de son engagement politique, mais aussi son choix en la personne d'Aliou Mamadou Dia. Un profil qui, jusque là, n'est nullement égalé sur le terrain politique.



Bref, le candidat du PUR que l'on a découvert avec ses vingt ans d'expériences au sein du PNUD, ses missions à hauts risques à travers le monde, son expertise en termes de développement intégral (natangué), son engagement au nom du développement intégré (nité) et, pour couronner le tout, le PUR, un parti politique qui a finit de faire ses preuves en termes de citoyenneté, est un homme qui n'a d'yeux que pour la prospérité de ce pays.



MaamCheikh

Chroniqueur