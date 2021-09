Paiement anticipé des salaires du mois de septembre: Le Sytjust trouve la mesure louable Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) a positivement, apprécié le paiement anticipé des salaires du mois de septembre 2021, aux travailleurs de la Fonction publique. Il estime que cette action, consistant à injecter un montant net de 50 milliards dans économie du pays, est très louable.



Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) consent à cette mesure consistant à paiement par anticipation le mois de septembre 2021 aux travailleurs de la Fonction publique. Cette mesure, relève-t-il, permettra ainsi à une large catégorie de travailleurs de mieux prendre en charge leurs préoccupations religieuses et sociales avec un impact positif dans le panier de la ménagère à l’occasion du Magal de Touba qui impose une intense activité économique et commerciale.



D’après le communiqué, le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) salue à sa juste valeur cette initiative du Président de la République qu’il appréhende comme une manifestation d’une attention particulière du gouvernement à l’endroit des préoccupations sociales des travailleurs de l'administration sénégalaise.



Ainsi, il invite dès lors le gouvernement à persévérer davantage dans cette dynamique jusqu’à la satisfaction totale de l’ensemble des plateformes revendicatives de tous les syndicats de travailleurs de la Fonction publique.



