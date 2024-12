Paiement de la redevance domaniale : Les assujettis invités à payer au plus tard le 20 décembre prochain

Dans un communiqué de presse, la Direction générale des Impôts et des Domaines (Dgid) rappelle aux titulaires de baux, de permis d’occuper ou d’autorisation d’occuper que le paiement de la redevance domaniale due au titre de l’année 2024, doit être acquittée au plus tard le 20 décembre. La Dgid prévient que le défaut de paiement de cette redevance est passible de sanctions allant jusqu’au retrait pur et simple du titre d’occupation. Pour plus d’informations, la Dgid invite à appeler aux numéros suivants: 78 831 11 11 / 78 851 11 11.

