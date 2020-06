Paiement des 3 mois de la Covid-19: Me Massokhna Kane met en garde les écoles privées

Les parents d’élèves victimes de harcèlement suite à leur refus de payer les trois (3) mois du Covid-19, ont obtenu le soutien du président de l’Association sénégalaise de défense des consommateurs. Me Massokhna Kane, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a profité de son communiqué rendu public et dont Actusen.sn détient copie pour déplorer ces agissements.



«Des responsables d’écoles privées, y compris confessionnelles, n’arrêtent pas de harceler leurs élèves, pour le paiement des mensualités pour lesquelles les enseignements n’ont pas été dispensés. Ceux-ci, de craintes d’être renvoyés, demandant à leurs parents de payer. Sur quel fondement juridique ou éthique peut-on demander de payer un service qui n’a pas été fourni», s’interroge l’avocat.



Toutefois Sos Consommateurs ne compte pas lâcher l’affaire. Car il a menacé de la porter devant la justice si dit-il ces abus ne cessent pas. «Ces abus doivent cesser et nous interpellons les plus hautes autorités de l’Etat et de l’enseignement privé pour arrêter des pratiques illégales et immorales. A défaut, nous porterons plainte et organiseront des sit-in devant les établissements coupables de ces pratiques», a joué à se faire peur le consumériste.

