Paiement des Bourses familiales: La Poste de Kolda fait toujours face à des attroupements La devanture de la poste de Kolda ne désemplit pas depuis lundi dernier. À notre passage mardi et ce mercredi matin, des bénéficiaires se trouvaient encore massés devant l’entrée principale. Certains d’entre eux, assis à même le sol, attendent avec impatience leur tour pour se présenter au guichet payeur pour récupérer leur bourse, sous le couvert des promesses fermes d'un récent passé, préconisant de mettre un terme à ce genre de situations au décor extérieur regrettable pour tous. "Tribune"

Et cela devrait passer par l'opérationnalisation du système de paiement de proximité pour acheminer cet appui social de l’État aux bénéficiaires directs, au plus près de leur résidence chaque arrondissement.



Entre les bousiers et leur payeur, chacun y va de son explication. Les premiers déplorent des lenteurs dans le paiement tandis que du côté des postiers, on veut faire porter le chapeau aux bénéficiaires qui, selon eux, ne veulent pas respecter le planning de paiement.



En réalité, ils se déplacent dès qu’ils entendent que les bourses vont être payées sans tenir compte de la planification élaborée à cet effet, a-t-on expliqué.



L’un dans l’autre, il y a lieu vraiment d’améliorer les conditions de paiement de ces bourses familiales, pour davantage sécuriser les bénéficiaires et surtout, leur éviter d’être la cible de petits voyous qui pourraient leur arracher le peu qu’on leur a mis dans la poche pour améliorer leur dure vie quotidienne.















