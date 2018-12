Paiement des pensions de décembre à partir du vendredi, suivi des salaires à compter du 27...

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Décembre 2018 à 22:20 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba a demandé, "sur instruction" du chef de l’Etat, aux services du Trésor de procéder au paiement des pensions du mois de décembre à partir du vendredi et des salaires à compter du jeudi 27 décembre, annonce un communiqué transmis à l’APS.



Dans le même texte, le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan "souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année à tous les Sénégalais".

