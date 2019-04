Pain : les employés des boulangeries annoncent une grève dès le premier jour du Ramadan La Fédération nationale des boulangers du Sénégal a levé son mot d’ordre de grève, hier, après une rencontre avec la nouvelle ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, qui a débouché sur une réduction de 700 francs sur le prix du sac de farine, désormais fixé à 16 800 francs. Toutefois, tous les problèmes ne semblent pas résolus dans ce secteur de la boulangerie. Et pour cause, les employés des boulangeries sont entrés dans la danse, hier, pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Pour exiger que leurs préoccupations soient prises en compte, ils annoncent une grève dès le premier jour du Ramadan. Reste à espérer que les angles seront arrondis d’ici là.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 14:03 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos