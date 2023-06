Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Paix, stabilité du pays, bon hivernage : Serigne Mountakha Mbacké invite jeudi, la Oummah islamique à un récital de Coran Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juin 2023 à 19:38 | | 0 commentaire(s)| Dans un message lancé hier et largement partagé sur les réseaux sociaux, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a invité à la communauté musulmane ou Oummah islamique, à un récital du Saint Coran. Demain, Jeudi est la date retenue.



Soucieux de la Paix, de la stabilité du pays, mais aussi pour un bon hivernage , le guide religieux demande à tous les Daara, les mosquées et grandes mosquées, les lieux de culte et même les demeures, dans la mesure du possible de faire de demain jeudi 15 juin, un jour de dévotions et de prières pour implorer au TRES CLEMENT son pardon, mais aussi sa bénédiction pour la paix, la stabilité, mais aussi un hivernage paisible, florissant et béni.



Sur un autre volet, il s’est engagé à fournir aux proches des lieux de récital du Saint Coran à Touba, des moyens de subsistance durant cette journée. Ceux qui le peuvent sont aussi invités à cet élan dans les autres lieux dits.



Que L’OMNIPOTENT Agrée ces prières et dévotions, pour le meilleur de la communauté et plus largement pour une stabilité mondiale….





Accueil Envoyer à un ami Partager