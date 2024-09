Paix, vivre-ensemble enseignées par l’Islam et Cheikh A. Bamba : Une grande conférence animée par Pr. Ibrahima Thioub à Genève

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2024 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

A l’occasion de la Journée mondiale de la paix, le «Gingembre Littéraire» du magazine panafricain "Continent Premier" et l’Institut Africalab de l’Université de Genève, organisent ce samedi 21 septembre 2024, une grande conférence inaugurale. Ce sera à la salle MR070 Unimail de l’Université de Genève, de 15h 30 à 17h 30 et elle sera animée par le professeur Ibrahima Thioub, historien et ancien Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, rapporte "Bes Bi".



Cette conférence inédite, dédiée à l’apport de l’Islam confrérique et notamment, de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké à la stabilité de la Sénégambie, sera présidée par Dr. Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Cette rencontre entend promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de vivre-ensemble enseignées par l’Islam et revivifiées par le grand maître soufi sénégalais Cheikh A. Bamba, conclut la note. « Je suis très fier, c’est une “Hadiyaa” que j’offre humblement à Serigne Touba. Je remercie l’Université pour l’ouverture d’esprit. Je remercie le Professeur Thioub pour ce déplacement exceptionnel en Suisse », a réagi El Hadj Gorgui Wade Ndoye.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook