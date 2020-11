Pakk Sodida: Un violent incendie fait beaucoup de dégâts matériels

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Novembre 2020 à 09:25 | | 0 commentaire(s)|

Un incendie s’est déclaré hier en début de soirée à Castors, plus précisément sur le site dénommé «Pakk SODIDA». L’endroit abrite des garages de mécaniciens, des ateliers de menuiserie, des enclos d’animaux, des ferrailleurs, etc.



Même si aucune perte en vie humaine n’a pas été enregistrée, révèle "L'As", le bilan matériel reste lourd. Des véhicules, des animaux, du bois et autres matériels ont été complétement calcinés par le feu. Les sapeurs-pompiers ont eu de la peine pour accéder au site, à cause de l’étroitesse des rues. Les causes de l’incendie restent inconnues, du moins pour le moment. Une enquête a été ouverte.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos