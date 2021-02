Palais: Idrissa Seck encore reçu par Macky Sall

Le président de la République est très en colère après la fuite dans la presse de la déclaration de patrimoine d’Idrissa Seck.



Selon des informations de Rewmi Quotidien, Macky Sall a reçu, hier mardi, en audience, au Palais, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Ce, pour arrondir les angles et décrisper la situation, et en même temps rassurer son nouvel allié.



« Cette fuite est bien un problème dont Macky Sall aurait aimé se passer durant cette crise sanitaire. Il n'a pas supporté. Le Président a tapé du poing sur la table », confie le journal.



D’après sa source, « le président de la République a fait part à Idrissa Seck de sa colère personnelle et de la honte ressentie après cette publication du patrimoine du président du CESE ».

