Palais de justice de Dakar: Grabuge entre les partisans d’Imam Ndao et journalistes

Vendredi 13 Avril 2018

Les échauffourées ont éclaté hier entre journalistes et supporteurs d’Imam Ndao au palais de la justice de Dakar. Le journal EnQuête rapporte que tout est parti d’une déclaration aussi malencontreuse qu’irresponsable de l’avocat de la défense, Me Moussa Sarr, qui a accusé les confrères de L’Observateur et Rfm d’avoir travesti les faits dans leur compte-rendu d’audience du mercredi.



Un procès en sorcellerie contre la presse au lieu d’argument convaincants pour tirer son client d’affaire, qui a donné des idées à certains faiseurs de malin. L’occasion était idéal pour les supporteurs des "apprentis Djihadistes" de s’en prendre à tous les journalistes et déverser leurs biles sur eux dans des termes que la décence nous empêche de reproduire. La reporter de la Rfm a même failli être agressé, en faisant ses interviews, après l’audience de l’après-midi d’hier. Naturellement, les journalistes ne se sont pas laissé faire et se sont portés un secours mutuel.

