Palais de justice de Dakar: Outhmane Diagne placé sous mandat de dépôt

Membre de Pastef/Les patriotes, Outhmane Diagne a décroché, ce lundi 8 août son ticket d’entrée à la citadelle du silence. Il va passer sa première nuit en prison, suite à la décision prise par le juge du deuxième cabinet d’instruction du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Mamadou Seck.



Les charges retenues contre le sieur Diagne sont diffusion de fausses nouvelles, effacement et modification des données de journaux. «Outhmane Diagne est placé en détention à l'issue d'un débat tendu, long et chaud entre sa défense et le juge Mamadou Seck », a confirmé un de ses avocats, Me Khoureyssi Ba.