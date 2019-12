Palais de la République: Macky Sall en conférence de presse demain mardi après-midi

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 07:42 | | 0 commentaire(s)|

Demain 31 décembre, le chef de l’Etat va prononcer son traditionnel discours de nouvel an.



Après cet exercice, le Président Macky Sall va s’adresser aux Sénégalais à travers une conférence de presse. D’après le quotidien "L’As", il a décidé de choisir les présentateurs d’émissions politiques des radios et télévisions du pays. Ainsi, Babacar Fall (Rfm), Pape Alé Niang (Sentv), Cheikh Diaby (2Stv), Moustapha Diop (Walftv), Aliou Diarra (Excaf), Maîmouna Ndour Faye (7Tv), Antoine Diouf (I Télé) et Arame Ndao (Rts) vont faire face au chef de l’Etat, qui a décidé de répondre à toutes les questions, sans tabou. Toutefois, les confrères des autres organes de presse écrite et autres ont été invités à prendre part à ce rendez-vous prévu au Palais, mardi.



