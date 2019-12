Palais présidentiel : Bourgi, persona non grata L’avocat d’affaires Robert Bourgi, n’a plus ses entrées au palais de la République. C’est en tout cas, ce qu’affirme Libération, citant La Lettre du continent, qui soutient que des conseillers du chef de l’Etat ont demandé au président de la République de couper les liens avec Bourgi. Ce que semble confirmer Rewmi Quotidien, qui soutient que l’homme a cherché en vain à avoir une audience avec le chef de l’Etat, alors qu’il séjournait à Dakar du 15 au 17 décembre.

