Pamela Anderson séparée d’Adil Rami, c'est fini la love story

Pamela Anderson vient de surprendre ses fans en postant un message pour le moins intriguant dans sa story Instagram… Une courte déclaration qui laisse planer le doute quant à l’état de sa relation avec Adil Rami.



Ce jeudi 29 novembre sonnerait-il la fin de l’histoire d’amour entre Pamela Anderson et Adil Rami ? Rien n’est moins sûr… Très active sur les réseaux sociaux, la naïade d’Alerte à Malibua l’habitude d’inonder la Toile de déclarations enflammées à destination de son chéri. Si le 21 octobre dernier, l’ex-femme de Tommy Lee s’était fendue d’un tendre « Je t’aime » sur Instagram, elle n’avait pas hésité, le 28 septembre, à saisir son clavier pour encenser Adil Rami. « Mon amour, ma force, ma faiblesse. Merci pour TOUT ce que tu fais, même ce qui blesse. (…) Je brûle de désir pour toi. Merci d'essayer de me rendre meilleure chaque jour, de m'avoir trouvée et de te battre pour nous », pouvait-on lire en légende d’un cliché du défenseur marseillais. Mais ça, c’était avant !





Car depuis quelques semaines, Pamela Anderson se fait beaucoup plus discrète concernant son idylle avec le champion du monde de 32 ans. Si le sex-symbol des années 90 continue d’entretenir son compte Instagram aux quelques 633 000 followers – notamment avec des clichés très sulfureux -, les déclarations d’amour à Adil Rami, elles, se font nettement plus rares. Une soudaine discrétion qui n’est pas sans inquiéter ses fans. Sans compter sur le dernier message que la Canadienne de 51 ans vient de publier dans sa story Instagram…



Pamela Anderson se serait-elle séparée d’Adil Rami ?



« FIN », c’est par ces trois lettres publiées sur fond noir que Pamela Anderson a semé le trouble auprès de sa communauté de fans. Si la Brigitte Bardot américaine n’a pas apporté plus de précisions, il semble fort probable que ce court message soit à destination de son chéri Adil Rami. Sinon, pourquoi le rédiger en français ? Bien sûr, il pourrait également être question de Danse avec les stars, dont la neuvième saison touche à sa fin. Mais non seulement la finale entre Iris Mittenaere et Clément Rémiens ne sera diffusée que ce samedi 1er décembre, mais en plus, Pamela Anderson a déjà quitté l’aventure il y a plusieurs semaines. Un timing qui semblerait donc plutôt surprenant…



Source Voici