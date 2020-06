Pandémie de la COVID-19: Deux nouveaux décès enregistrés ce samedi Après celui récent des sexagénaires, deux nouveaux décès enregistrés ce samedi 6 juin 2020, rallongent la liste macabre de la pandémie de la COVID-19.

Selon le communiqué du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale parvenu à Leral.net, le premier cas de décès est une dame de 69 ans, qui était hospitalisée au CUOMO de Fann.

Le second est un homme plus jeune, âgé de 43 ans, qui était interné à l’hôpital Matlaboul Fawzeyna de Touba.



Le nombre de patients décédés de cette pandémie est actuellement de 49.

A leurs familles, Leral.net exprime sa compassion et prie pour le repos de leur âme !



