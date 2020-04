Pandémie du Covid-19 au Sénégal: Voyants et guérisseurs désertés

Voyante reconnue au Sénégal, Selbé Ndom a une spécialité : les sacrifices. Avec le coronavirus, plus de clients et sa porte reste fermée. « Le travail est fini pour l’instant. On attend la levée du couvre-feu et après, on va recommencer à travailler », dit-elle. Les consultations avaient lieu le plus souvent la nuit… Sauf qu’à partir de 20h00, tous les jours, c’est le début du couvre-feu.



Chez Thierno Amadou Guèye, marabout guérisseur à Saint-Louis, le nombre de séances s’est réduit comme peau de chagrin.