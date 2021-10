"Pandora Papers" : Des Sénégalais et 20 sociétés épinglés Vingt entreprises, liées à des propriétaires basés au Sénégal, ont été épinglés par les "Pandora Papers".



C’est le cas, selon Libération, de la société Alizé Investment limited dont les bénéficiaires économiques Sandrine Dreyfyus Condé Adésania et Léno Laitan Adésnia possèdent une adresse à Ngor.



Mac Bride Atlantic Limited figure aussi dans le lot. Hussein Jaber et Bassel Jaber, deux hommes d’affaires libanais qui possèdent des entreprises à Dakar sont cités par l'enquête de "Pandora Papers".



Le Libanais Khalid Addad figure dans les fichiers tout comme la nommée Ndèye Marième Bao qui a un lien avec une institution financière très connue.



Amadou Diop, Ibrahima Diop, Mamadou Diop et Aiha Diop sont aussi au cœur des "Pandora Papers".



Le journal se demande s’il ne s’agit pas de la famille Diop qui contrôle l’hôtel Croix du Sud. Un autre Sénégalais qui ne cache pas son « amour » pour les paradis fiscaux boucle la liste.



Dans une enquête publiée dimanche 3 octobre et baptisée «Pandora papers», le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) révèle que plusieurs dirigeants politiques et personnalités publiques ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore.

