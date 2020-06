Panique à l'hôpital de Tivaouane: Un médecin a été testé positif

Un cas issu de la transmission communautaire a semé la panique à l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, une ville de l'ouest du Sénégal, à 70 kilomètre de Dakar. Il s'agit d'un médecin externe testé positif au coronavirus.



Les résultats des prélèvements effectués sur la blouse blanche sont revenus positifs. Le journal « L’As » renseigne que le médecin revenait de Dakar pour des consultations à l’hôpital de Tivaouane.



A l’annonce de la nouvelle, l’hôpital a pris ses dispositions et 14 personnes ont été mises en quarantaine. Il s’agit du personnel de santé et de patients qui ont été consultés par le médecin.

