Panique dans un bus de DDD: un passager s’asperge d’essence

Un passager de la société de transport Daklar Dem Dikk a semé la panique, hier matin, dans un bus de la ligne 23.



L’individu, qui répond aux initiales de D. S., s’est aspergé d’essence, alors qu’il était dans le véhicule en partance du terminus Palais de justice. N’eût été l’alerte lancée par une passagère qui a informé le chauffeur, l’irréparable allait se produire.



Selon nos sources, alors que le bus roulait, gus a commencé a commencé à s’asperger d’un liquide. Les passagers qui étaient à ses côtés, ont même cru que c’était de l’eau. D’ailleurs, une dame lui aurait même fait la remarque, en lui disant qu’il était en train de les mouiller.



Mais le bonhomme, né en 1992, selon nos informations, a continué dans ses œuvres. Vu la quantité de liquide versé sur son corps, l’odeur de l’essence a commencé à se dégager.



Sans hésiter, une dame a alerté le chauffeur qui a stationné le bus qui venait d’arriver à l’arrêt de l’hôpital Principal. Ainsi, ce fut le sauve-qui-peut chez les passagers qui, en deux temps, trois mouvements, ont quitté le véhicule.



Cependant, le jeune homme a été maîtrisé par des policiers, avant qu’il ne passe à l’acte. Ils l’ont conduit au commissariat du Plateau. Le mis en cause qui, d’après nos sources, « paraît instable mentalement », est entre les mains de la commissaire Mame Ndew Séne. Ses hommes l’interrogent pour savoir si le jeune D. S. voulait s’immoler par le feu ou commettre un attentat.



Quoi qu’il en soit, les informations reçues indiquent que cette affaire, « très sensible », est en train d’être gérée avec la plus grande attention, pour connaitre le mobile du mis en cause.













Enquête

