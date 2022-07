Panne d’électricité sur le site d’Arafat : Le calvaire de centaines de pèlerins sénégalais dans le désarroi total

Il y a une panne d’électricité sur le site d’Arafat où nous avons été transportés cette nuit par bus, depuis Mina (Mouna comme disent les Sénégalais).



Nous sommes plusieurs centaines de pèlerins sénégalais sous une tente et nous sommes morts de chaleur.



Il fait extrêmement chaud à l’intérieur de la tente et par prudence, dans l’obscurité, la méconnaissance des lieux et pour ne pas tomber sur les pèlerins endormis, beaucoup restent à l’intérieur mais sont inquiets.



On nous dit que les sapeurs-pompiers vont arriver mais cela fait déjà près d’une heure qu’on macère sous la tente.