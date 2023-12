Pannes récurrentes de la chaloupe Dakar-Gorée : Les autorités promettent une nouvelle chaloupe en début janvier 2024

Cette nouvelle va ravir les élèves et parents d'élèves de la Maison d'éducation Mariama Bâ, qui sont les premiers impactés par le dysfonctionnement de la chaloupe "Coumba Castel".



A la suite des pannes devenues récurrentes du bateau, les autorités, notamment le directeur du Port, promettent une nouvelle chaloupe en début janvier 2024, pour assurer la sécurité des passagers et rassurer les parents d'élèves de Mariama Bâ, qui craignent pour leur sécurité, renseigne "Seneweb".



L'annonce est faite par Maguette Sy, le président de l'Association des parents d'élèves de la Maison d'éducation Mariama Bâ, sur Rfm.



Pour rappel, hier, les parents d'élèves ont retenu leurs filles chez eux. Ils disent craindre un "Joola" bis, vu la vétusté et les pannes répétitives de la chaloupe qui assure la liaison Dakar - Gorée.